Помогите пожалуйста только первый столбик, можете и второй, но второй не обязател??но. даю 30 баллов

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Великих немецких сказочников - Якоба и Вильгельма Гримм - знает и любит весь мир. В немецком городе Касселе, в музее Братьев Гримм, собраны их сказки, изданные на 160 языках народов мира. Здесь же можно увидеть личные вещи сказочников, картины их брата-художника Людвига, рукописи, плакаты и даже... конфеты, на обертках которых нарисованы любимые герои из сказок Братьев Гримм - Золушка, Белоснежка, Красная Шапочка, Гензель и Гретель... А ведь они были совсем мальчишки, когда начали собирать сказки: Вильгельму было тогда двадцать лет, а Якобу двадцать один.