11/36(дробь):3,8 поможете
Математика
11/36(дробь):3,8 поможете
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так... нужно 3,8 перевести в обычную. и теперь делим. ≈0.080409356725146
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