Установите соответствие между терминами и их определениями 1)РАЗУМ 2)ИГРА 3)ТРУД А)??ажен не столько результат сколько сам процесс Б)Изменение и преобразование окружающего мира в интересах человека В) Создание предметов необход...

Обществознание

Установите соответствие между терминами и их определениями 1)РАЗУМ 2)ИГРА 3)ТРУД А)??ажен не столько результат сколько сам процесс Б)Изменение и преобразование окружающего мира в интересах человека В) Создание предметов необходимых для удовлетворения потребностей человека Г) Способность к интеллектуальной деятельности

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