Счастье человека Эссе

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Что такое счастье? Наверное, нет такого человека, который бы не задавал себе этот вопрос. И, наверное, нет такого, который бы нашел точное определение, подходящее каждому из нас. Счастье, оно ведь такое не постоянное и вечно ускользающее. Для каждого оно свое. Для кого-то оно имеет материальную оболочку, счастье, заключенное в вещь. Для других оно не осязаемое, духовно наполненное смыслом. Ну а для третьих, счастье - это чье-то лицо, как писал в своей книге Фредерик Бегбедер.