В чем отличие корневого клубня от корнеплода

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Существуют два вида корневых систем: мочковатая (когда корень похож на метелку, нет выраженного стержня) и стержневая (когда это самый стержень ярко выражен) . "Наросты" с питательными веществами, образующиеся на корневых отводках мочковатой системы называются клубнями. А стержень стержневой корневой системы служит сам пос бебе хранилищем воды и полезных веществ и называется корнеплодом.