Какое имя прилагательное может употребляться в роли имени существительного?Стро??ий учитель,часовой механизм,твердый знак,светлый день

Русский язык
Какое имя прилагательное может употребляться в роли имени существительного?Стро??ий учитель,часовой механизм,твердый знак,светлый день
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Гость:
Строгий, скорее всего...
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