Две машины движутся навстречу друг другу со скоростью 60 км/ч и 80 км/ч. Расстояние м??жду ними 500 км. Какое расстояние будет между ними через 3 ч? Решите задачу ДВУМЯ способами. Даю 20 баллов Заранее спасибо
Математика
Две машины движутся навстречу друг другу со скоростью 60 км/ч и 80 км/ч. Расстояние м??жду ними 500 км. Какое расстояние будет между ними через 3 ч? Решите задачу ДВУМЯ способами. Даю 20 баллов Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)500 - (60+80)×3=80 60+80-общая скорость авто 2)60×3=180-первый авто 80×3=240-второй авто 180+240=420 - общий пробег 500-420=80 остаток
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