Две машины движутся навстречу друг другу со скоростью 60 км/ч и 80 км/ч. Расстояние м??жду ними 500 км. Какое расстояние будет между ними через 3 ч? Решите задачу ДВУМЯ способами. Даю 20 баллов Заранее спасибо

Математика

Две машины движутся навстречу друг другу со скоростью 60 км/ч и 80 км/ч. Расстояние м??жду ними 500 км. Какое расстояние будет между ними через 3 ч? Решите задачу ДВУМЯ способами. Даю 20 баллов Заранее спасибо

Автор: Гость