Промежуточное направление между севером и востоком называется_______, а противоположное ему направление________

География
Промежуточное направление между севером и востоком называется_______, а противоположное ему направление________
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Северо восток,северо запад
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