Третий день дует холодный ветер третий это что?

Русский язык
Третий день дует холодный ветер третий это что?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Третий-прилагательное
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