Трамвай, молния,звезда, осина какие из них многозначными
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Трамвай, молния,звезда, осина какие из них многозначными
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) многозначные: молния - как природное явление, как застёжка-молния, как быстрое сообщение - "выслать молнией" звезда - небесное тело, звезда - знаменитый человек
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