Помогите решить задачу по физике S = 10м t = 2с U0 = 5м/с a = ?

Физика
Помогите решить задачу по физике S = 10м t = 2с U0 = 5м/с a = ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=-v0*t+(a*t²)/2 (a*t²)/2=v0*t+S a*t²=(v0*t+S)*2 a=((v0*t+S)*2)/t ² a=((10+5*2)*2)/2²=2.5 без условия ....знаки подогнала под ответ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Петь весело, пойти завтра,свернуть направо,быть здесь, плыть медленно, приехать издалека, посмотреть вверх,вернуться ночью. Какие части речи образо...
Ответить
Русский язык
Трамвай, молния,звезда, осина какие из них многозначными
Ответить
Музыка
Было ли у тебя когда-нибудь ощущение, что окружающий мир природы одухотворен?
Ответить
Математика
Велосипедист проехал расстояние между двумя пунктами за 6 ч. 30 мин. Если бы он ехал со скоростью 15 км/ч,то на этот же путь он затратил бы времени...
Ответить
География
Где происходит рождение новой земной коры,расхождение лит.плит?
Ответить