Помогите решить задачу по физике S = 10м t = 2с U0 = 5м/с a = ?
Физика
Помогите решить задачу по физике S = 10м t = 2с U0 = 5м/с a = ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=-v0*t+(a*t²)/2 (a*t²)/2=v0*t+S a*t²=(v0*t+S)*2 a=((v0*t+S)*2)/t ² a=((10+5*2)*2)/2²=2.5 без условия ....знаки подогнала под ответ
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