Какому древнегреческому герою мифы приписывали учреждения древних олимпийских игр

Гость: Гость:

Олимпийские игры от зарождения до упадка. Существует немало легенд о зарождении Олимпийских игр. Все они связаны с древнегреческими богами и героями. Самая известная легенда гласит, как царь Элиды Ифит, видя, что его народ устал от бесконечных войн, отправился в Дельфы, где жрица Аполлона передала ему повеление богов: устроить угодные им общегреческие атлетические празднества. После чего Ифит, спартанский законодатель Ликург и афинский законодатель и реформатор Клиосфен установили порядок проведения таких игр и заключили священный союз. Олимпию, где надлежало проводить это празднество, объявили священным местом, а любого, кто войдет в ее пределы вооруженным, – преступником. Согласно другому мифу, сын Зевса Геракл привез в Олимпию священную оливковую ветвь и учредил игры атлетов в ознаменование победы Зевса над его свирепым отцом Кроном. Известно также предание, что Геракл, организовав Олимпийские игры, увековечил память о Пелопе (Пелопсе) , победившем в гонке на колесницах жестокого царя Эномая. А имя Пелопа дали области Пелопоннес, где находилась «столица» античных Олимпийских игр. Обязательной частью античных Олимпийских игр были религиозные церемонии. По установившемуся обычаю, первый день Игр отводился для жертвоприношений: атлеты проводили этот день у жертвенников и алтарей своих богов-покровителей. Подобный обряд повторялся и в заключительный день Олимпийских игр, когда вручались награды победителям. На время Олимпийских игр в Древней Греции прекращались войны и заключалось перемирие – экехерия, а представители враждующих полисов проводили в Олимпии мирные переговоры с целью уладить конфликты. На хранившемся в Олимпии в храме Геры бронзовом диске Ифита с правилами Олимпийских игр был записан соответствующий пункт. «На диске Ифита написан текст того перемирия, которое элейцы объявляют на время Олимпийских игр; он написан не прямыми строчками, но слова идут по диску в виде круга» (Павсаний, Описание Эллады) . С Олимпийских игр 776 до н. э. (самые ранние Игры, упоминание о которых дошло до нас, – по подсчетам некоторых специалистов, Олимпийские игры стали проводиться на 100 с лишним лет раньше) у греков шел отсчет особого «олимпийского летоисчисления» , введенного историком Тимеем. Олимпийский праздник отмечали в «священный месяц» , начинающийся с первого полнолуния после летнего солнцестояния. Он должен был повторяться через каждые 1417 дней, составлявших Олимпиаду – греческий «олимпийский» год. Начинавшиеся как соревнования местного значения, Олимпийские игры со временем стали событием всегреческого масштаба. На Игры съезжалось множество людей не только из самой Греции, но и из ее городов-колоний от Средиземного до Черного моря. Игры продолжались и тогда, когда Эллада попала в подчинение к Риму (в середине 2 в до н. э.) , вследствие чего был нарушен один из основополагающих олимпийских принципов, допускавший участие в Олимпийских играх исключительно греческих граждан, а в числе победителей оказались даже некоторые римские императоры (в том числе и Нерон, «выигравший» скачки на колесницах, запряженных десятью лошадьми) . Сказывался на Олимпийских играх и начавшийся в 4 веке до н. э. общий упадок греческой культуры: они постепенно утрачивали былое значение и суть, превращаясь из спортивного состязания и значимого общественного события в сугубо развлекательное мероприятие, в котором участвовали преимущественно атлеты-профессионалы. А в 394 н. э. Олимпийские игры были запрещены – как «пережиток язычества» – римским императором Феодосием I, насильственно насаждавшим христианство. В конце 19 в. Олимпийские игры были возрождены по инициативе Пьера де Кубертена