Какому печатаю соответствует определение биосоциальное существо представляющее собой особое звено в развитие живвх организмов на земле
Обществознание
Какому печатаю соответствует определение биосоциальное существо представляющее собой особое звено в развитие живвх организмов на земле
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если считать по определению биосоциальное то тогда это человек. ------------------------------------- Это определение к этому если что - Биосоциальное существо, представляющее собой особое звено в развитии живых организмов на Земле
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