Какова идея поэмы Медный Всадник А.С.Пушкина
Литература
Какова идея поэмы Медный Всадник А.С.Пушкина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
« Медный всадник» - поэма философская, социальная и историческая. Поэма поднимает проблемы взаимоотношений государства, власти и личности, несовместимости подчас их интересов. Она стала итогом размышлений поэта о личности Петра I, о русской истории и государстве, о месте в нем человека. В этом произведении органично сочетаются повествование о судьбе заурядного жителя Петербурга, пострадавшего во время наводнения, Евгения и историко-философские размышления о государстве, становление которого связано с личностью и деятельностью Петра.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Зимний олимпийский вид спорта , представляющий собой спуск по ледяному жёлобу на ??вухполозных санях на укрепленной раме, победитель которого опред...