Какова идея поэмы Медный Всадник А.С.Пушкина

Литература
Какова идея поэмы Медный Всадник А.С.Пушкина
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Гость:
« Медный всадник» - поэма философская, социальная и историческая. Поэма поднимает проблемы взаимоотношений государства, власти и личности, несовместимости подчас их интересов. Она стала итогом размышлений поэта о личности Петра I, о русской истории и государ­стве, о месте в нем человека. В этом произведении органично сочетаются повествование о судьбе заурядного жителя Петербурга, пострадавшего во время наводнения, Евгения и историко-философские размышления о государстве, становле­ние которого связано с личностью и деятельностью Петра.
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