Каково было содержание избирательной реформы 1832 году и какое значение она имела в политической жизни страны

Гость: Гость:

ИзбИрательная (не Е) реформа в 1832 году проводилась вовсе не в России, а в Великобритании. Суть реформы свелась к перераспределению мест в палате общин и увеличению электората . Палата общин насчитывала 658 членов, до реформы представлявших: 188 мест от 114 графств, 465 - от 262 местечек, 5 - от университетов . Общее количество депутатов сохранилось, но было ликвидировано 56 "гнилых"(малонаселенных) местечек, которые посылали по 2 депутата. 32 "карманных"(подконтрольных местной земельной аристократии) городка с населением до 4 тыс. человек вместо 2 стали посылать по 1 депутату. Освободившиеся 144 места в парламенте перераспределили между графствами и городами. 42 города получили право посылать депутатов (среди них крупные торгово-промышленные центры - Бирмингем, Лидс, Манчестер, Шеффилд) . Было создано 22 новых избирательных округа, 14 из них - в индустриальных районах на севере Англии .Активное избирательное право было предоставлено фермерам и тем арендаторам, которые уплачивали 10 фт. стерл. в год арендной платы. Таким образом, количество избирателей значительно увеличилось в основном за счет сельского населения. Например, в Шотландии их количество выросло с 4 тыс. до 65 тыс. человек. Однако, и после реформы избирательным правом пользовалось не более 5% населения. Авторами реформы были виги-умеренные либералы. Их цель заключалась в том, чтобы потеснить во власти представителей крупной земельной аристократии (консерваторов-тори), сами виги в своем большинстве отражали интересы верхушки предпринимателей (особенно финансовых кругов) . Надо сказать, им это удалось-после реформы виги получают большинство в парламенте и в дальнейшем уверенно отвоёвывают себе все новые куски "пирога" власти.