Укажите предложение с деепричастным оборотом а) Старик,рассказавший эту историю,уже спал б) Прочитанную книгу я передал другу в) Это была история,рассказанная дедом г) Распустив крылья,орёл взметнул ввысь. ОТВЕТЬЕ ПОЖАЛУЙСТ...

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Укажите предложение с деепричастным оборотом а) Старик,рассказавший эту историю,уже спал б) Прочитанную книгу я передал другу в) Это была история,рассказанная дедом г) Распустив крылья,орёл взметнул ввысь. ОТВЕТЬЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ НУЖНО!!!)))

Автор: Гость