Укажите предложение с деепричастным оборотом а) Старик,рассказавший эту историю,уже спал б) Прочитанную книгу я передал другу в) Это была история,рассказанная дедом г) Распустив крылья,орёл взметнул ввысь. ОТВЕТЬЕ ПОЖАЛУЙСТ...
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Укажите предложение с деепричастным оборотом а) Старик,рассказавший эту историю,уже спал б) Прочитанную книгу я передал другу в) Это была история,рассказанная дедом г) Распустив крылья,орёл взметнул ввысь. ОТВЕТЬЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ НУЖНО!!!)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю ,что это а т.к. деепричастный оборот -это с участием деепричастия-рассказавший
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