1. ABCD - трапеция. По данным на рисунке найдите угол D. 2. ABCD - трапеция. AD+BC=24, AK=4. Найдит?? AB
Геометрия
1. ABCD - трапеция. По данным на рисунке найдите угол D. 2. ABCD - трапеция. AD+BC=24, AK=4. Найдит?? AB
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
УголАСВ=30, т.к. катет леж против гипотенузы в 2 раза меньше. Сумма угловА и В =180, тогда угол ДАС=30, тогда уголД= 180-30-30=120
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