Почему комедия недоросль заканчивается фразой "вот злонравия достойные плоды!"
Литература
Почему комедия недоросль заканчивается фразой "вот злонравия достойные плоды!"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну,злонравная Простокова , так воспитала своего сына,что он отрекся от нее,как только он лишилась власти в доме.
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