Рост и развитие растения зависят от... А) Природных ритмов и условий окружающей с??еды Б)Совместного действия экологических фактов среды В)Наследственных свойств организма и факторов среды Г)Сезонных и суточныхритмов прир...
Биология
Рост и развитие растения зависят от... А) Природных ритмов и условий окружающей с??еды Б)Совместного действия экологических фактов среды В)Наследственных свойств организма и факторов среды Г)Сезонных и суточныхритмов природы Д)Антропогенного влияния Е)Погодных и климатических условий Ж)Места произрастания и высотной поясности Помогите пожалуйста:)
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