Рост и развитие растения зависят от... А) Природных ритмов и условий окружающей с??еды Б)Совместного действия экологических фактов среды В)Наследственных свойств организма и факторов среды Г)Сезонных и суточныхритмов прир...

Биология

Рост и развитие растения зависят от... А) Природных ритмов и условий окружающей с??еды Б)Совместного действия экологических фактов среды В)Наследственных свойств организма и факторов среды Г)Сезонных и суточныхритмов природы Д)Антропогенного влияния Е)Погодных и климатических условий Ж)Места произрастания и высотной поясности Помогите пожалуйста:)

Автор: Гость