Сочинение на тему значение компьютера в современной жизни человека!!! Срочно! Пожалуйста помогите!

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В современной жизни компьютер имеет очень большое значение. С помощью компьютера можно узнать много информации.Благодаря компьютеру можно подтянуть знания полученные в школе.Ещё можно общаться с родными и друзьями.Компьтер так же может выдать рецепт блюда который вы бы хотели приготовить. Но есть минусы.во-первых сильно ухудшается зрение,организм человека подвергается облучению.После чего могут быть головные боли Поэтому компьютер имеет и хорошую и плохую стороны.