Каково наименьшее число лучей, которые надо провести из одной точки так, чтобы все образованные углы были острыми? ответ обоснуйте!!!!!!!!
Математика
Каково наименьшее число лучей, которые надо провести из одной точки так, чтобы все образованные углы были острыми? ответ обоснуйте!!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
2 луча только черти каждый луч не прямо а так чтобы они сближались чуток
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Каково наименьшее число лучей, которые надо провести из одной точки так, чтобы все образованные углы были острыми? ответ обоснуйте!!!!!!!!