Каково наименьшее число лучей, которые надо провести из одной точки так, чтобы все образованные углы были острыми? ответ обоснуйте!!!!!!!!

Математика

Каково наименьшее число лучей, которые надо провести из одной точки так, чтобы все образованные углы были острыми? ответ обоснуйте!!!!!!!!

Автор: Гость