Каково происхождение Данко согласно легенде

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Каково происхождение Данко согласно легенде
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О происхождении Данко Горький в тексте легенды ничего не сообщает читателю. Он только его называет молодой красавец, говорит о нем, что красивые - всегда смелый. Данко лучший из всех, а в конце легенды - гордый смельчак Данко. Внешность Ларры Ларра-красивый и сильный юноша, глаза его были холодны и горды, как у царя птиц. Он был сыном простой женщины и орла.
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