Каково происхождение Данко согласно легенде

Гость: Гость:

О происхождении Данко Горький в тексте легенды ничего не сообщает читателю. Он только его называет молодой красавец, говорит о нем, что красивые - всегда смелый. Данко лучший из всех, а в конце легенды - гордый смельчак Данко. Внешность Ларры Ларра-красивый и сильный юноша, глаза его были холодны и горды, как у царя птиц. Он был сыном простой женщины и орла.