Каково происхождение Великих Североамериканских озер?

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Система Великих озер сформирована во время ледникового периода. Ледники наступали на эту территорию и отступали с неё несколько раз на протяжении последний пяти миллионов лет. Ледники надвигались с севера, выравнивали горы и формировали обширные глубокие долины. В тех местах, где ледники сталкивались (в основном на севере) , образовывались складки. Затем, когда лед растаял, оставались огромные залежи песка, гравия, камней там, где находился южный край ледника. Этими завалами была ограничена часть суши, которая раньше была сплошной долиной. Миллионы лет назад, вода в районе Великих озер текла на юг, через долину нынешнего штата Иллинойс, к реке Миссисипи. Когда льды отсутпили, земля, освободившись от их веса, начала подниматься, причем сначала на юго-западе, откуда ледник отступил раньше. Это послужило причиной того, что поверхность земли в этом месте изменила наклон. Так что вода потекла с юго-запада на северо-восток. Масса ледника продавила земную кору, а после того, как ледник растаял, начался медленный обратный процесс: послеледниковый подъём (англ. en:Post-glacial rebound), который также сильно заметен в районе Ботнического залива и Финляндии . Водная масса озёр образовалась при таянии ледника. В Северной Америке озёра как правило располагаются в северной его части. Именно здесь в области Канадского Арктического архипелага и прилежащих территорий сосредоточена большая часть озёр материка. Все эти озёра имеют ледниковое происхождение . В недавнее геологическое время всю территорию Канады выпахал ледник и когда он отступал, то он оставил борозды и вот в этих тектонических впадинах сейчас располагаются озёра . К таким озёрам относятся – Атабаска, Нипигон, Виннипегосис и Виннипег, Лесное, Большое Медвежье и Большое Невольничье. А также известная группа североамериканских Великих озёр (Онтарио и Эри, Гурон, Верхнее и Мичиган) .