Каково удельное сопротивление трамвайного провода если его длина 10км площадь поперечного сечения 70 мм2 а сопротивление 3,5Ом

Физика

Каково удельное сопротивление трамвайного провода если его длина 10км площадь поперечного сечения 70 мм2 а сопротивление 3,5Ом

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