Каково удельное сопротивление трамвайного провода если его длина 10км площадь поперечного сечения 70 мм2 а сопротивление 3,5Ом
Физика
Каково удельное сопротивление трамвайного провода если его длина 10км площадь поперечного сечения 70 мм2 а сопротивление 3,5Ом
Ответ(ы):
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R=(70mm²×3.5Om)/10000m=0.0245 Ом
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