Каково значение антитезы в повести барышня крестьянка?

Литература
Каково значение антитезы в повести барышня крестьянка?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Антитеза- приём контраста. антитеза есть уже в самом названии произведения. в сюжетной линии антитеза проявляется, когда главная героиня знатного рода, переодевшись в замухрышку-крестьянку, начинает ходить на свидания с одним молодым человеком также из знатного рода. ещё одна антитеза- это семья муромских и берестовых третья антитеза- отношение между дворянами и крестьянами, показанные А.С.Пушкиным в произведении - реальные жизненные отношения в 19 веке.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите систему уравнений методом алгебраического сложения: (x+y=45 (x-y=13
Ответить
Қазақ тiлi
Деалог курастыру это домашняя работа дайти пожалуста
Ответить
Математика
Частное произведения чисел 12 и 3 и суммы чисел 12 и 3
Ответить
Английский язык
Как на английском будет 4:15 2:05 9:10 11:25
Ответить
Математика
В автобусе было 12чел .осталось 5 чел.сколька чел вышло?
Ответить