Каково значение антитезы в повести барышня крестьянка?

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Антитеза- приём контраста. антитеза есть уже в самом названии произведения. в сюжетной линии антитеза проявляется, когда главная героиня знатного рода, переодевшись в замухрышку-крестьянку, начинает ходить на свидания с одним молодым человеком также из знатного рода. ещё одна антитеза- это семья муромских и берестовых третья антитеза- отношение между дворянами и крестьянами, показанные А.С.Пушкиным в произведении - реальные жизненные отношения в 19 веке.