Каково значение лилейных растений?

Биология
Каково значение лилейных растений?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Семейство Лилейные включает в себя лекарственные (ландыш) и пищевые (лук,  чеснок) растения; весьма многие составляют издавна украшение садов (тюльпаны,  лилии,  рябчики).
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