Каково значение лилейных растений?
Биология
Каково значение лилейных растений?
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Семейство Лилейные включает в себя лекарственные (ландыш) и пищевые (лук, чеснок) растения; весьма многие составляют издавна украшение садов (тюльпаны, лилии, рябчики).
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