Каковы были причины военных успехов викингов
История
Каковы были причины военных успехов викингов
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Гость:
Они захвачивали территории, занимались пиратством , рыболовством (викингов называли Норманнами , Варягами)
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