В соеденении кремния с кислородом на 16г кислорода приходится 14г кремния, какова ф??рмула этого соеденения и валентность кремния в нём,если относительно-атомная масса кремния 28г

Гость: Гость:

SiO2 составим пропорцию, 14г(кремний)-16г(кислород) так как 14 г - это 0,5 моль кремия , то нам нужно умножить на два ,чтобы получить один моль, 14г-16г 28г-х х=32(о2) 16г- 1 о 32-х х=2 блин, надеюсь поймешь