lt;pgt;Составить 5-ть предложений с глаголами
Русский язык
lt;pgt;Составить 5-ть предложений с глаголами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне нравится учиться в школе. Я люблю бегать и прыгать. Поезд прибыл без опоздания. На столе стоял бокал с водой. Местные жители приходят сюда за покупками.
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