Переведите в указанные единицы измерения . 60мг= г 120мг= г 500мг= г 1200мг= г 1500мг= к??

Физика
Переведите в указанные единицы измерения . 60мг= г 120мг= г 500мг= г 1200мг= г 1500мг= к??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60мг=0,06г 120мг=0,12г 500мг=0,5г 1200мг=1,2г 1500мг=0,0015кг
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