Переведите в указанные единицы измерения . 60мг= г 120мг= г 500мг= г 1200мг= г 1500мг= к??

Физика

Переведите в указанные единицы измерения . 60мг= г 120мг= г 500мг= г 1200мг= г 1500мг= к??

Автор: Гость