Образовать от глаголов возможные формы причастий составить с любыми из них предл??жение 6-7 дышать ,осветить , останавливать ,превращать ,предлагать ,бороться, колебаться ,изгибается
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Образовать от глаголов возможные формы причастий составить с любыми из них предл??жение 6-7 дышать ,осветить , останавливать ,превращать ,предлагать ,бороться, колебаться ,изгибается
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дышащий, освещающий, останавливающий, превративший,предложивший,борющийся, колеблющий, изгибающийся. Еле дышащий человек попросил о помощи. Факел, освещающий нам путь, потух. Полицейский, останавливающий машины на дороге, делает свое дело. Человек, предложивший нам чай, был очень вежлив. Это парень, борющийся на ринге, был очень сильным.
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