Помогите по биологии 1.в чем заключается сходство клеток? 2.В чем заключается различие клеток? 4.Попытайтесь обьяснить как шла эволюция бактерий,животных,растений и грибов
Биология
Помогите по биологии 1.в чем заключается сходство клеток? 2.В чем заключается различие клеток? 4.Попытайтесь обьяснить как шла эволюция бактерий,животных,растений и грибов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Все клетки схожи по своему строению.Они состоят из белка.Тобиш неорганическая химия.Сходство-мембрана, цитоплазма, органоиды, ядро, включения, клетки Различие-форма, состав, предназначение.
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