Помогите по биологии 1.в чем заключается сходство клеток? 2.В чем заключается различие клеток? 4.Попытайтесь обьяснить как шла эволюция бактерий,животных,растений и грибов

Биология

Помогите по биологии 1.в чем заключается сходство клеток? 2.В чем заключается различие клеток? 4.Попытайтесь обьяснить как шла эволюция бактерий,животных,растений и грибов

Автор: Гость