Как повлияло изменение климата на жизнь людей и их занятия? 5 класс #455
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Как повлияло изменение климата на жизнь людей и их занятия? 5 класс #455
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Климат оказывает исключительно большое влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. На территории России нет таких районов, где бы климатические условия служили непреодолимым препятствием для жизни и хозяйственной деятельности человека. Человек приспосабливается (адаптируется) к неблагоприятным природным условиям. В значительной мере ему в этом помогает развитие современного производства, техники, совершенствование способов защиты от неблагоприятных природных условий. Конечно, с увеличением суровости климата резко возрастают материальные затраты на обеспечение в этих районах нормальных условий для жизни и хозяйственной деятельности людей. Климат должен учитываться при строительстве, при работе транспорта, но особенно он важен для сельскохозяйственного производства, для которого является одним из важнейших ресурсов. Поэтому большой интерес представляет производственная оценка климата, т. е. установление степени соответствия климата тем требованиям, которые предъявляются определенным видом деятельности или направлением хозяйства. Особенно большое значение имеет оценка климатических ресурсов для сельского хозяйства, т. е. агроклиматическая оценка.
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