Назовите детских писателей 18 века и назовите их произведения
Литература
Назовите детских писателей 18 века и назовите их произведения
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"Робинзон Крузо" Даниэля Дефо "Путешествия Гулливера" Джонатана Свифта В 1712 году появился перевод на английский язык знаменитых арабских сказок "Тысяча и одна ночь". басни Эзопа Важный вклад в развитие детской литературы внес и Николай Иванович Новиков. Он является издателем первого детского журнала - "Детское чтение для сердца и разума"
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