Назовите детских писателей 18 века и назовите их произведения

Литература
Назовите детских писателей 18 века и назовите их произведения
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"Робинзон Крузо" Даниэля Дефо     "Путешествия Гулливера" Джонатана Свифта  В 1712 году появился перевод на английский язык знаменитых арабских сказок "Тысяча и одна ночь".  басни Эзопа  Важный вклад в развитие детской литературы внес и Николай Иванович Новиков. Он является издателем первого детского журнала - "Детское чтение для сердца и разума"
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