Сочинение на тему:смысл названия повести бедная лиза

Гость: Гость:

Все мы хоть не много похожи на Бедную лизу. Мы так же ком-то доверили, но наши надежды остались не оправданными. Она доверяла и осталась не с чем. Но и Эраст после её смерти чувствовал себя виноватым перед ней. Но ему пришлось жениться на богатой вдове, но он сделал это из-за денег. Если бы его любовь была бескорыстной он и своей бедности остался бы с Лизой. Но он предпочёл быть ботатым и остался без любви...(