Два друга едут на велосипедах с одной скоростью. если первый увел. скорость на 4 км.ч , а второй уменьшить на 2 км.ч , то первый проедет за 3 часа на 6 км больше , чем второй за 4 часа. с какой скоростью едут велосипедисты ? ( ...

Алгебра

Два друга едут на велосипедах с одной скоростью. если первый увел. скорость на 4 км.ч , а второй уменьшить на 2 км.ч , то первый проедет за 3 часа на 6 км больше , чем второй за 4 часа. с какой скоростью едут велосипедисты ? ( напишите пусть ещё)

Автор: Гость