Два друга едут на велосипедах с одной скоростью. если первый увел. скорость на 4 км.ч , а второй уменьшить на 2 км.ч , то первый проедет за 3 часа на 6 км больше , чем второй за 4 часа. с какой скоростью едут велосипедисты ? ( ...
Алгебра
Два друга едут на велосипедах с одной скоростью. если первый увел. скорость на 4 км.ч , а второй уменьшить на 2 км.ч , то первый проедет за 3 часа на 6 км больше , чем второй за 4 часа. с какой скоростью едут велосипедисты ? ( напишите пусть ещё)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х скорость велосипедистов, тогда (х+3) проедет первый, а второй (х-3) известно, что если первый увеличит скорость на 4 км, а второй уменьшит на 2 км, то первый на 6 км проедет больше, чем 2-ой за 3 часа. получаем уравнение (x-3)*4-(x+3)*2=12 4x-12-2x-6=12 2x=12+18 2x=30|:2 x=15 ответ первончальные скорости 15 км/ч
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