Зеленобелогубы (каковы?) - куда ставится ударение?

Русский язык
Зеленобелогубы (каковы?) - куда ставится ударение?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На у.............................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
(X+3)^-1>2 Решите неравенство(производная)
Ответить
Математика
Выполните сложение дробей: 11/35 + ~1/10. Если можно, то сократите получившуюся в результате сложения дробь. В ответе укажите ее числитель.
Ответить
Математика
Помогите плиз выразить в минутах и секундах 67с= 70с.= 102с.=
Ответить
Информатика
В одной семье было много детей. 7 из них любили капусту, 6 – морковь, 5 – горох, 4 – капусту и морковь. Те. Кто любили горох, не любил ни капусту, ...
Ответить
Английский язык
12 задание переведите,пожалуйста
Ответить