Что значит этот знак (между AO и ОВ)?

Геометрия
Что значит этот знак (между AO и ОВ)?
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Гость:
Этот знак озночает Перпендикулярность 2х прямых
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