Что значит этот знак (между AO и ОВ)?
Геометрия
Что значит этот знак (между AO и ОВ)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этот знак озночает Перпендикулярность 2х прямых
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