Как сочинить собственную балладу в духе произведений В.А Жуковского
Литература
Как сочинить собственную балладу в духе произведений В.А Жуковского
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Гость:
Для начало найди вдохновение, а потом всё само попрёт.
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