Пожалуйста помогите решить задачу по физике срочно!!!В алюминиевом чайнике массой 500 г нагревают 2 л воды, взятой при температуре 18 °С. До какой температуры можно нагреть воду в чайнике за счет сжигания 30 г природного газа? ...

Физика
Пожалуйста помогите решить задачу по физике срочно!!!В алюминиевом чайнике массой 500 г нагревают 2 л воды, взятой при температуре 18 °С. До какой температуры можно нагреть воду в чайнике за счет сжигания 30 г природного газа? КПД горелки считайте равным 50 %.
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Гость:
Та .м что-то короче ага пока
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