2 мировая 1. По каким причинам СССР пошел на заключение договора о сотрудничестве с Германией: а) политика умиротворения, проводимая Англией и Францией по отношению к Германии б) общие интересы на Дальнем Востоке в) совмест...

История
2 мировая 1. По каким причинам СССР пошел на заключение договора о сотрудничестве с Германией: а) политика умиротворения, проводимая Англией и Францией по отношению к Германии б) общие интересы на Дальнем Востоке в) совместная борьба против угрозы со стороны Испании 2. Какое событие означало открытие Второго фронта: а) наступление германских войск в Арденнах б) вступление в войну Румынии в) высадка англо-американских войск во Франции
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