Пожалуйста, очень прошу решите [1,2,,3,4,6

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1.Главным требованием в английском обществе стало требование парламентской реформы, так как многие люди не имели права голоса (рабочие, представители промышленной буржуазии). От реформы общество ждало улучшение условий: увеличение зар. платы, уменьшение налогов и рабочих часов, всеобщее избирательное право, тайное голосование, ежегодные выборы в парламент, равные избирательные округа. 2.парламентская реформа 1832 год не остановила борьбу за реформу избирательного права потому, что для избирателей закон сохранял высокий имущественный ценз и низшие слои населения попасть в парламент не могли. 3.Чартизм (англ. Chartism) — политическое и социальное движение в Англии с конца 1830-х до конца 1840-х гг. , получившее имя от поданной в 1839 г. парламенту петиции, называвшейся хартией или народной хартией. Главное требование петиции, выраженное в 6 пунктах (избирательное право для всех мужчин старше 21 года, тайное голосование, отмена имущественного ценза для депутатов, равные избирательные округа, вознаграждение депутатов, годичный срок парламентских полномочий) и сводившееся к всеобщему, прямому, тайному и равному избирательному праву, было чисто политическим и соответствовало желаниям радикальной части буржуазии; предшественниками чартистов по отношению к этому требованию были ещё в XVIII в. Картрайт (Cartwright), Вилькс, Годвин, в XIX в. Коббет, Аттвуд и в особенности Фрэнсис Плэс (Place), из коих последние два принимали участие и в самом чартистском движении. Другие требования чартистов, имевшие экономический и социальный характер, были выражаемы в их петициях в менее определённых формах, не в требовательных пунктах, а в мотивировке. Тем не менее именно они, несмотря на всю их невыясненность для самих вождей, являлись центром тяжести движения. 4.рассказываю почему англию называли "мастерской мира" в Англии произошёл быстрый процесс модернизации. она стала первой в рейтинге самых развитых держав мира. на фабриках и заводах британской буржуазии было задействовано почти всё работоспособное население (к примеру в Лондоне). дети работали на фабриках наравне со взрослыми начиная с 14-летнего возраста. рабочий день пролетариев длился по 12 часов. концентрация капитала и количество рабочих рук - механизм для становления самой продвинутой промышленной страной. 6.Как я понимаю внешняя политика Англии период Наполеоновских воин 19 век? Если да то: Заключалась в попытках предотвращения распространения революционных настроений в западной Европе в особенности во Франции. Ослабления французского государства, недопущение военного союза франции и России (смерть Павла1). Усиления влияния на такие государства как Испания, Австрия, Португалия, Пруссия, Россия. Недопущения потери колониальных земель в особенности Индии и Египта - что в принципе Англии и удалось! Попытки вернуть США, под свой контроль. Характер внешней политики того времени, в принципе совпадает с её обычным состоянием - усилением соединенного королевства, ослаблением западноевропейских стран, военной экспансии в ослабленных государствах, недопущения распространения революции.