Какой год вайска султан вали абд ал Рахман вторгся на территорию галлии?

История
Какой год вайска султан вали абд ал Рахман вторгся на территорию галлии?
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