Скласти 3 реченя дівчина діти садити
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Скласти 3 реченя дівчина діти садити
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дівчина допомагала мамі Діти грались на повір"ї Я допомагала бабусі садити картоплю
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