Скласти 3 реченя дівчина діти садити

Українська мова
Скласти 3 реченя дівчина діти садити
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дівчина допомагала мамі  Діти грались на повір"ї Я допомагала бабусі садити картоплю
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