Какую пословицу можно применить? Что скажет мама ,когда узнает,что ты сразу записался в три-четыре кружка?

Литература

Какую пословицу можно применить? Что скажет мама ,когда узнает,что ты сразу записался в три-четыре кружка?

Автор: Гость