Какую пословицу можно применить? Что скажет мама ,когда узнает,что ты сразу записался в три-четыре кружка?
Литература
Какую пословицу можно применить? Что скажет мама ,когда узнает,что ты сразу записался в три-четыре кружка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь
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