Саставьте сочинение- рассказ на тему :" жизнь клетки"
Биология
Саставьте сочинение- рассказ на тему :" жизнь клетки"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жизнь клеки не проста.Многое зависет от клеток.Если не будет Цитоза например не будет и деления засчёт чего образуется лечение ран.Каждая клетка выполняет свою функцию!
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