Побудувати структурну схему речення,зробити синтаксичний розбір (підкреслити го??овні й другорядні члени речення,надписати над кожным словом частину мови) дати загальну характеристику всій конструкції За сивої давнини, коли ...
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Побудувати структурну схему речення,зробити синтаксичний розбір (підкреслити го??овні й другорядні члени речення,надписати над кожным словом частину мови) дати загальну характеристику всій конструкції За сивої давнини, коли над усім світом панував іще не Зевс, а цого батько Кронос, люди, що тільки-но розселилися по землі, були кволі, безсилі, лякливі
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За сивої давнини, коли над усім світом панував іще не Зевс, а його батько Кронос, люди, що тільки-но розселилися по землі, були кволі, безсилі, лякливі. Батько-підмет, іменник Панував-присудок, дієслово. Світом-додаток, іменник Усім-означення, прикметник Не - заперечна частка, ее підкреслюється Зевс-підмет, іменник Люди- підмет, іменник Розселилися-присудок, дієслово По землі-обставина Були-присудок, дієслово Кволі, безсилі, лякливі-означення, прикметники. Що, коли-сполучник підрядний, підкреслити як підмет Це ССК-склана синтаксична конструкція. СПР з підрядним означальним, з підрядним обставинним часу. І безсполучникове. Ускладнене дієслівним зворотом. [...], (коли...), (..(що..)..). - схема. Від першого головного питання до другого-за якого часу, або коли? Третього там де перші дві крапки в середину до що - питання які?
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