Радиус одной окружности равен 12 см, а второй—36 см. Отношение длины первой окружно??ти к длине второй окружности равно.........

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Формула длины окружности : l = 2пR В первом случае длина будет равняться: L1= 2*п*12 L1= 24п Во втором случае: L2= 2*п*36 L2= 72п Из этого следует, что отношение длин будет составлять: L1/L2 = 24п/72п = 1п/3п = 1/3