Басня в творчестве русских поэтов в 18 веке

Литература
Басня в творчестве русских поэтов в 18 веке
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из памяти изгрызли годы, За что и кто в Хотине пал, Но первый звук Хотинской оды Нам первым криком жизни стал.     В тот день на холмы снеговые Камена русская взошла И дивный голос свой впервые Далеким сестрам подала
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Животные-обитатели населённых пунктов
Ответить
Обществознание
Родители предложили вам на выбор:провести лето на даче или в спортивном лагере.Ка??им будет ваше рассуждение предшествующее принятию решения?
Ответить
Математика
Радиус одной окружности равен 12 см, а второй—36 см. Отношение длины первой окружно??ти к длине второй окружности равно.........
Ответить
Физика
Переведите в указанные единицы измерения . 60мг= г 120мг= г 500мг= г 1200мг= г 1500мг= к??
Ответить
Математика
X+3x+2×3x=120 бойынша есеп
Ответить