Басня в творчестве русских поэтов в 18 веке
Литература
Басня в творчестве русских поэтов в 18 веке
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Гость:
Из памяти изгрызли годы, За что и кто в Хотине пал, Но первый звук Хотинской оды Нам первым криком жизни стал. В тот день на холмы снеговые Камена русская взошла И дивный голос свой впервые Далеким сестрам подала
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