каковы характеристики русского словесного ударения?

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Словесное ударение – это особое выделение одного из слогов слова. Ударение является обязательным признаком знаменательных слов. Что же касается служебных слов, они так или иначе объединяются со знаменательными словами, образуя единое фонетическое слово с одним ударением. Кроме ударных и безударных слов, наблюдаются также слова слабоударяемые. С грамматической точки зрения это местоимения, местоименные наречия, некоторые предлоги и союзы. Ударение в них ослаблено, но тем не менее имеется, о чем свидетельствует сохранения качества гласного. С точки зрения своей фонетической природы русское словесное ударение характеризуется тремя признаками: 1) ударный слог отличается большей длительностью, т. е. русское ударение является количественным; 2) ударный слог произносится с большей силой, поэтому русское ударение называется силовым, или динамическим; 3) в ударном слоге гласные русского языка произносятся наиболее ясно, тогда как в безударном положении они редуцируются, т. е. русское ударение имеет качественную характеристику. Русское словесное ударение является свободным (разноместным) и может падать на любой слог слова и на разные морфемы: ра́дуга, рука́, розова́тый, передава́ть и т. д. Ударение в одних словах может быть неподвижным (при склонении и спряжении ударение в словоформах остается на одном и том же слоге: дрожу́, дрожи́шь, дрожи́м… , заво́д, заво́да…) , в других – подвижным (при склонении и спряжении ударение в его формах оказывается на разных слогах: голова́, го́ловы, голо́в… ; пишу́, пи́шешь…) .